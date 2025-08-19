19 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Taksici cinayetinde skandal ifade: Hasmıma benzettim
Taksicilik yapan Sefer Kaya, İstanbul'da direksiyon başında kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. İlk ifadesinde Sefer Kaya'yı hasmına benzettiğini iddia etti. Ama kaçarken cep telefonunu kırdığı ortaya çıktı. Öldürülen şoför sefer Kaya 2 çocuk babasıydı. Acılı ailesi isyanda.