Taksi yok, zam talebi var

İstanbul'da yaşanan taksi sorunlarına, zaman zaman bültenimizde yer veriyoruz biliyorsunuz. Türlü taksimetre oyunları, müşteri seçen taksiciler, utandıran görüntüler her gün yaşanıyor maalesef... Hemen parantez açalım, işini hakkıyla yapan emektarlar hariç tabii. Ücret tarifesi de müşterilerin dert yandığı bir diğer konu. Ama yeni zamlar yolda! İstanbul taksiciler esnaf odası, 'yüzde yüz zam' istiyor. Peki ya, sokaktaki vatandaş tüm bunlara rağmen, zam talebine ne diyor?