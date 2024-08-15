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Taksi ücretini ödemedi! Önce taksiciye saldırdı sonra da Çekip gitti

Taksi ücretini ödemedi! Önce taksiciye saldırdı sonra da Çekip gitti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 14:32
İstanbul Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye binen bir hostes, ücreti vermemek için bahanelere sığındı. Bunun üzerine Taksi şoförü ve hostesin arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kameralara yansıdı.
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