15 Ağustos 2024, Perşembe
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Taksi ücretini ödemedi! Önce taksiciye saldırdı sonra da Çekip gitti
İstanbul Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye binen bir hostes, ücreti vermemek için bahanelere sığındı. Bunun üzerine Taksi şoförü ve hostesin arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kameralara yansıdı.