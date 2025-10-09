Taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada

09 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 09.10.2025 13:06
Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde yaşanandı. Taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına giderek bağırarak yoldan geçilmesini söyledi. Adam diğer sürücüye bağırarak, " Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, " Arabanın plakası TS 20’mi benim için neden yolu kapattın" diye cevap verdi. Aracına doğru giden adam başla bir taksinin de camını yumruklayıp kapısına vurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
