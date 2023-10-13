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Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada

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Giriş: 13.10.2023 14:11
İzmir'in Karabağlar ilçesinde A.T., müşteri olarak bindiği taksi sürücüsü S.K.'ya (62) cebindeki tüm paraları vermesini istedi. S.K.'nın direnmesi üzerine kaldırım taşı ile saldırıp, yaraladıktan sonra kaçan saldırgan AT., araç kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.
Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
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