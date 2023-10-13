13 Ekim 2023, Cuma
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Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde A.T., müşteri olarak bindiği taksi sürücüsü S.K.'ya (62) cebindeki tüm paraları vermesini istedi. S.K.'nın direnmesi üzerine kaldırım taşı ile saldırıp, yaraladıktan sonra kaçan saldırgan AT., araç kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.