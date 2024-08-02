Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi! Şoför bin 380 TL’lik cezayla serbest

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Trafikteki sıkışıklıktan kurtulmak isteyen bir taksi şoförü aracıyla yayaların bulunduğu kaldırıma çıktı ve yoluna orada devam etti. Faciaya davetiye çıkaran taksi şoförü ihbar sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

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