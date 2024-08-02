02 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi! Şoför bin 380 TL’lik cezayla serbest
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Trafikteki sıkışıklıktan kurtulmak isteyen bir taksi şoförü aracıyla yayaların bulunduğu kaldırıma çıktı ve yoluna orada devam etti. Faciaya davetiye çıkaran taksi şoförü ihbar sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.