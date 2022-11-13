14 Kasım 2022, Pazartesi
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Taksi şoförlerine fazla mesai müjdesi! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay, taksi şoförleri için emsal bir karar aldı. Kararda, "haftalık 45 saati aşan çalışma durumunda taksi şoförü fazla çalışma ücretine hak kazanır." ifadelerine yer verildi.