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Takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 12:04
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı, kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
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