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Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 09:08
Adıyaman’da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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