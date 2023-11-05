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Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i ağır 2 yaralı

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Giriş: 05.11.2023 15:50
Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan T. idaresindeki 07 ABL 953 plakalı otomobil kontrolden çıkıp kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya çıktı. Sürücü Oğuzhan T. ağır olmak üzere Emre Ş. yolcu yaralandı.
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