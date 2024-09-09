09 Eylül 2024, Pazartesi
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Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere 'hakkınızı helal edin' dediği öğrenildi.