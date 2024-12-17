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Takla atan araçta gaz kaçağı: Sürücü yaralanmadan kurtuldu

Takla atan araçta gaz kaçağı: Sürücü yaralanmadan kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 22:50
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 KOS 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın duvarına çarpıktan sonra takla attı. Kazada duvarda bulunan doğal gaz kutusu zarar görerek gaz kaçağı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alanda güvenlik önlemi alırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Takla atan araç ise çekici ile kaldırıldı.
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Takla atan araçta gaz kaçağı: Sürücü yaralanmadan kurtuldu
Takla atan araçta gaz kaçağı: Sürücü yaralanmadan kurtuldu
Takla atan araçta gaz kaçağı: Sürücü yaralanmadan kurtuldu
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