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Takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 17:39
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.
Husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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