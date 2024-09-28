28 Eylül 2024, Cumartesi
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Takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.