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Takip edilen genç kızı savcı kurtardı! Önüne atladığı taksideki kadın savcı çıktı

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Giriş: 03.12.2023 10:52
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Kadıköy'de bir genç kız, kendisini takip eden kişiden kurtulmak için bir taksiye atladı. O takside denk geldiği kadın kişiyse savcı Ayşe Gül Gürer çıktı. Kadın savcı, genç kıza yardım etti. Soruşturma tamamlandı. Şüphelinin 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
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