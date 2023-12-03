03 Aralık 2023, Pazar
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Takip edilen genç kızı savcı kurtardı! Önüne atladığı taksideki kadın savcı çıktı
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Kadıköy'de bir genç kız, kendisini takip eden kişiden kurtulmak için bir taksiye atladı. O takside denk geldiği kadın kişiyse savcı Ayşe Gül Gürer çıktı. Kadın savcı, genç kıza yardım etti. Soruşturma tamamlandı. Şüphelinin 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.