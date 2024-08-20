Tahliyenin ardından eşini ziyarete gitti! Dilan Polat cezaevindeki eşini ziyaret etti

Kara para aklama ve farklı suçlardan tutuklu yargılanan Dilan Polat, tahliye edilmişti. Polat, Tekirdağ Çorlu’da tutuklu olan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İşte o görüntüler...

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