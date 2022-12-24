"Tahıl Anlaşması savaştaki en iyi adımdı"

İtalya'nın Eski Tarım Bakanı, A Haber'e konuştu. Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşması konusundaki başarısına dikkat çeken İtalyan Bakan, "tahıl koridorundan daha önemli bir şey olamaz. " dedi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı…