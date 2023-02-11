11 Şubat 2023, Cumartesi
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"Taha Duymaz hayatını kaybetti" iddiası sonrası ablasında ilk açıklama geldi
7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vururken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da Hatay'da göçük olduğu öğrenilmişti. Kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında olan Duymaz'dan güzel bir haber beklenirken Gülben Ergen'in paylaşımı ortalığı karıştırdı. "Yetişemedik sana canım çocuk" sözleri sonrası Taha Duymaz'ın ablası Semih Duymaz'dan beklenen açıklama geldi. Enkazın önünde bekleyen Duymaz, "Asılsız haberlere inanmayın" dedi.