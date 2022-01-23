23 Ocak 2022, Pazar
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TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
Tarsus-Adana-Gaziantep, geçen hafta kar yağışı nedeniyle kapanmış, yolda mahsur kalan üç binden fazla kişi kurtarılmıştı. Beyaz örtü nedeniyle araçların yola girmesine izin verilmiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.