Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı

Burdur’da tır şoförlüğünü bırakıp, kurduğu 3 üretim çadırında mantar üreticiliğine başlayan Mehmet Kelen, tadını bile bilmediği istiridye mantarından 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı. 3 ortaklı işletme kuran Kelen, ‘’Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak.’’ dedi.