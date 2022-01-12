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Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı

DHA
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Giriş: 12.01.2022 09:26
Burdur’da tır şoförlüğünü bırakıp, kurduğu 3 üretim çadırında mantar üreticiliğine başlayan Mehmet Kelen, tadını bile bilmediği istiridye mantarından 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı. 3 ortaklı işletme kuran Kelen, ‘’Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak.’’ dedi.
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