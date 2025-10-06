06 Ekim 2025, Pazartesi

Tadilat için gittiği sitede kediye işkence yapan sanığa 3 yıl 8 ay hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 22:13
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde tadilat için gittiği sitede sahipli ‘Cezve' isimli kediyi işkence yaparak ölümüne neden olan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda hayvanseverin katıldığı ilk duruşmada esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
