Taciz not kağıtlarından çıktı

İstanbul Kartal'da Yılmaz P. hakkında pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Babanın şikayeti üzerine dava açılırken annenin ise kızını ikna ederek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.