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Taciz not kağıtlarından çıktı

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Giriş: 23.03.2024 12:22
İstanbul Kartal'da Yılmaz P. hakkında pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Babanın şikayeti üzerine dava açılırken annenin ise kızını ikna ederek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.
Taciz not kağıtlarından çıktı
Taciz not kağıtlarından çıktı
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