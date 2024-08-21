21 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerada
Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi. F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.