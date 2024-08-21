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Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerada

Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 21.08.2024 15:56
Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi. F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.
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