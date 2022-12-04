Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz çarşamba Engin Taş (36), taciz edilen iki kızın "Bize yardım et" demesi üzerine uyardığı Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Engin Taş'ın babası Zeki Taş, "Zanlılar suç makinesi. Kadına kalkan eller kırılsın artık. Bu insanlar cezaevinden çıkmasın. Yasa değiştirilsin." dedi.