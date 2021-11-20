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Tabutu çiçeklerle süslenen Yörük kızı küçük Müslüme toprağa verildi

DHA
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Giriş: 20.11.2021 17:23
Mersin Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra kaybolduğu alana 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal (3), otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Müslüme, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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