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Tabanca ve bıçak ile intihar girişiminde bulundu, eşi gelince teslim oldu

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Giriş: 28.02.2024 13:36
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç., iddiaya göre bunalıma girip, babasının evinde eline geçirdiği tabanca ile önce havaya ateş açtı, ardından da kendisini odaya kilitleyip, intihar edeceğini söyledi. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istemesi üzerine bölgeye özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, ikna etmek için K.Ç. ile uzun süre konuştu. K.Ç.'nin eşinin eve gelmesini ve kendisiyle konuşmak istediğini belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bekleyiş sürerken polisler biri eve girerek, K.Ç.'nin bir anlık boşluğundan faydalanıp, elindeki tabancayı alıp, balkondan aşağı attı.
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