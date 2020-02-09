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09.02.2020

Suya düşen otomobil buz tuttu |Video

Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı. İşte o anlar...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı.

Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu. Sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle her taraf buz tuttu. Yollarda buzlanma meydana geldi. Bu nedenle bir sürücünün otomobili kayıp yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü kendi canını zor kurtarırken bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tutunca otomobil çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti. Otomobil buz tutan su birikintisinin içinde kaldı. Tufanbeyli'de aşırı soğuklar nedeniyle çatıdan sarkıtlar oluştu. Soğuk nedeniyle kartpostallık görüntüler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Soğuk havanın 3 gün devam edeceği öğrenildi.

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