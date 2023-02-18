18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Suudi doktorlar Nurdağı'nda

Suudi doktorlar Nurdağı'nda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 14:57
Türkiye'nin yardımında koşan, Suudi medikal ekibi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uydu üzerinden sanal ortamda hasta muayene ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Taha Duymaz’a acı veda!
Taha Duymaz'a acı veda!
AFAD yardım depolarında 24 saat çalışılıyor
AFAD yardım depolarında 24 saat çalışılıyor
Suudi doktorlar Nurdağı’nda
Suudi doktorlar Nurdağı'nda
Kadirli depremde ayakta kaldı
Kadirli depremde ayakta kaldı
Asrın felaketinde en acı yalan!
Asrın felaketinde en acı yalan!
Yeni binalar neden yıkıldı?
Yeni binalar neden yıkıldı?
Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantasında neler olmalı?
Kadirli’ye deprem göçü
Kadirli'ye deprem göçü
296 saatte enkaz altında ilk temas!
296 saatte enkaz altında ilk temas!
Geçici kimlik belgeleri e-Devlet’te!
Geçici kimlik belgeleri e-Devlet’te!
Asrın felaketi köyü yok etti
Asrın felaketi köyü yok etti
Daha Fazla Video Göster