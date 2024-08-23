Suudi Büyükelçi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret!

Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Avrupa'nın en büyük stüdyolarına sahip Turkuvaz Medya’yı gezen büyükelçi, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

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