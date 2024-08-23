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Suudi Büyükelçi'den Turkuvaz Medya'ya ziyaret!

Suudi Büyükelçi'den Turkuvaz Medya'ya ziyaret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 20:36
Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Avrupa'nın en büyük stüdyolarına sahip Turkuvaz Medya’yı gezen büyükelçi, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
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Suudi Büyükelçi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret!
Suudi Büyükelçi'den Turkuvaz Medya'ya ziyaret!
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