Suudi Arabistan-Yunanistan arasında yakınlaşma

Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında son dönemdeki yakınlaşma dikkat çekiyor. Veliaht prens Muhammed Bin Selman, kalabalık bir heyetle Yunanistan’ı ziyaret etti. Resmi ziyarette iki ülke arasında enerji ve telekomünikasyon sektörleri dahil bir dizi anlaşma imzalandı.