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Süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

İHA
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Giriş: 11.08.2024 12:10
Maltepe'de süt yüklü kamyonet ile hafif ticari araç kaza yaparak devrildi. Kazada olaya karışan araç sahipleri yaralandı.
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