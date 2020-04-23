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Süt kefir yoğurt yumurta ve balık! Bu 4'lü sahur ve iftar sofranızda bu dörtlüye dikkat |Video

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23.04.2020
Ramazan ayı başlıyor. Bu gece itibariyle ilk sahura kalkılacak. A Haber canlı yayınına katılan Diyetisyen Selahattin Dönmez, ülkemizin koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde oruç tutacak vatandaşlarımıza önemli tavsiyelerde bulundu. Dönmez, sahur ve iftar sofralarında süt, kefir, yumurta ve balık bu 4'lünün önemini anlattı.

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