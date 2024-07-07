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Susayan güvercinlere elleriyle su içirdiler

İHA
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Giriş: 07.07.2024 12:22
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta, doğada yaşayan hayvanlar bunaltıcı havada zor günler geçiriyorlar. Sıcak havada susayan güvercinlere Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, elleriyle su içirdiler. Duyarlı vatandaşların güvercinlere elleriyle su içirdiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.
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