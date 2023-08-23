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Sürüsünü bereket! Böyle görüntülendiler

İHA
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Giriş: 23.08.2023 09:19
Doğada otlanan kızıl geyik sürüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı.
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