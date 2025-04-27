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Sürücüsüz araç harekete geçti! Facia böyle teğet geçti

Sürücüsüz araç harekete geçti! Facia böyle teğet geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.04.2025 11:32
Bursa’da park halindeki minibüs araç sürücüsü araçtan indikten sonra bir anda harekete geçip ilerlemeye başladı. Park halindeki ve seyir halindeki araçlarla kazayı kıl payı atlatan minibüs park halindeki yerine tekrar gelirken, o ilginç anlarda sürücü ise canı pahasına mücadele verdi. Herkesi şaşkına uğratan o görüntü bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sürücüsüz araç harekete geçti! Facia böyle teğet geçti
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