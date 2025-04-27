Sürücüsüz araç harekete geçti! Facia böyle teğet geçti

Bursa’da park halindeki minibüs araç sürücüsü araçtan indikten sonra bir anda harekete geçip ilerlemeye başladı. Park halindeki ve seyir halindeki araçlarla kazayı kıl payı atlatan minibüs park halindeki yerine tekrar gelirken, o ilginç anlarda sürücü ise canı pahasına mücadele verdi. Herkesi şaşkına uğratan o görüntü bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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