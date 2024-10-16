Sürücünün dalgınlığı kazaya sebep oldu! Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Apti İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan S. idaresindeki 22 ADR 475 plakalı motosiklet, bir anlık dalgınlık sonucu Ş.K. yönetimindeki 22 T 0062 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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