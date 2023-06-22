Sürücülerin kabusu: Yol hipnozu

Uzun yollar her ne kadar kafa dinlemek için güzel imkanlar olsa bile, bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu tehlikenin adı yol hipnozu. Peki yol hipnozu olmamak için nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

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