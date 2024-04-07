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Sürücülere maskeli tırpanlı uyarı

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Giriş: 07.04.2024 15:20
Düzce'de motokurye Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri uyarmak için ilginç bir çalışmaya imza attı. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.
Sürücülere maskeli tırpanlı uyarı
Sürücülere maskeli tırpanlı uyarı
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