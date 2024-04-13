Sürücüler kabusu yol hipnozu! Yol hipnozu nasıl engellenir?

Uzun yollardaki trafik kazaların çoğu yol hipnozu sebebiyle yaşanıyor. Sürücü gözleri açık olsa da yarı uyku haline geçiyor. Peki yol hipnozunu engellemek için ne yapılmalı? İşte tüm detaylar…

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