Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2022'ye ilişkin faaliyetleri paylaştı. Buna göre, üzerinde ayrı bir sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyonu aşkın kişi 2022 yılında sürücü belgelerini T.C. kimlik kartına yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyonu aştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN