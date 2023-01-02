02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor

Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 12:45
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2022'ye ilişkin faaliyetleri paylaştı. Buna göre, üzerinde ayrı bir sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyonu aşkın kişi 2022 yılında sürücü belgelerini T.C. kimlik kartına yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyonu aştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor
Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
Ankara’da TOKİ kuraları bugün
Ankara'da TOKİ kuraları bugün
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
İyi ki varsın Eren!
İyi ki varsın Eren!
Sözleşmelilere kadro ve EYT...
Sözleşmelilere kadro ve EYT...
Yılın ilk iş gününde trafik
Yılın ilk iş gününde trafik
Minibüs alev topuna döndü
Minibüs alev topuna döndü
Kadın tutunma direklerine sıkıştı
Kadın tutunma direklerine sıkıştı
Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
Mardin’i dünyaya tanıtan ressam!
Mardin’i dünyaya tanıtan ressam!
Daha Fazla Video Göster