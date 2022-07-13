13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Sürü halinde şehir merkezinde ortaya çıktılar! Görüntüler Bursa'dan...
Son dakika haberi... Bursa Mudanya'da görenleri hayrete düşüren görüntüler kayda alındı. Ormanlık alandan gelen ve aç kalan sürü şehir merkezinde ortaya çıktı.