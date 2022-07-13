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Sürü halinde şehir merkezinde ortaya çıktılar! Görüntüler Bursa'dan...

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Giriş: 13.07.2022 11:19
Son dakika haberi... Bursa Mudanya'da görenleri hayrete düşüren görüntüler kayda alındı. Ormanlık alandan gelen ve aç kalan sürü şehir merkezinde ortaya çıktı.
Sürü halinde ortaya çıktılar! O ilimizde... SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR! O İLİMİZDE...

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