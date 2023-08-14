Sürü halinde ortaya çıktılar! Köylüler tedirgin

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyüne yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor. İşte o anlar…

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