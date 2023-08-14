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Sürü halinde ortaya çıktılar! Köylüler tedirgin

İHA
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Giriş: 14.08.2023 09:45
Yalova merkeze bağlı Elmalık köyüne yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor. İşte o anlar…
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