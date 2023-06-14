Sürü halinde ortaya çıktılar! Kavgacı karga zor anlar yaşattı

İstanbul Kadıköy'de yavru bir karga yuvasından yol ortasına düşünce çevredekiler yardıma koştu. Ancak yetişkin kargalar yavruya yaklaşmak isteyenlere saldırdı. İşte o anlar...

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