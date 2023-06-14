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Sürü halinde ortaya çıktılar! Kavgacı karga zor anlar yaşattı

A Haber
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Giriş: 14.06.2023 08:31
İstanbul Kadıköy'de yavru bir karga yuvasından yol ortasına düşünce çevredekiler yardıma koştu. Ancak yetişkin kargalar yavruya yaklaşmak isteyenlere saldırdı. İşte o anlar...
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