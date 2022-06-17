17 Haziran 2022, Cuma
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Sürü halinde ortaya çıktılar! Dev yılanlar korkuttu... Mağaradan çıkan görenleri şaşırttı
Görüntüler Türkiye'den... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 ayrı bölgede vatandaşlar tarafından görüntülenen dev yılanlar korkuttu. Bir mağaradan çıkan devasa yılan da görenleri şaşırttı.