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Sürü halinde köye indiler

İHA
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Giriş: 27.08.2023 16:44
Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyü Rabat mezrasına inen koruma altındaki yaban keçileri, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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Sürü halinde köye indiler
Sürü halinde köye indiler
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