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Sürü halinde karayoluna indiler! Dev kurtlar böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 13.04.2023 10:37
Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, karayoluna kadar indi.
Sürü halinde karayoluna indiler! Dev... SÜRÜ HALİNDE KARAYOLUNA İNDİLER! DEV...

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Sürü halinde karayoluna indiler! Dev...
Sürü halinde karayoluna indiler! Dev...
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