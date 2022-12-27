27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2022 15:38
6’lı Masa’da bugün kritik bir buluşma var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya gelecek. Sürpriz görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi
Sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi
Hastanede evlendiler!
Hastanede evlendiler!
Dünyaca ünlü kemanistten ’sevgi emekti’ şovu
Dünyaca ünlü kemanistten 'sevgi emekti' şovu
Mehmet Akif’in anısına…
Mehmet Akif'in anısına…
Büyük Menderes çöplüğe döndü
Büyük Menderes çöplüğe döndü
Lodos vapur seferlerini engelledi
Lodos vapur seferlerini engelledi
İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor
İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor
Cani annenin cezası belli oldu!
Cani annenin cezası belli oldu!
İclal’in son görüntüleri ortaya çıktı
İclal'in son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Deveciler örgütü çökertildi!
Deveciler örgütü çökertildi!
Topladığı gazetelerden yaptı!
Topladığı gazetelerden yaptı!
Daha Fazla Video Göster