Sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

6’lı Masa’da bugün kritik bir buluşma var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya gelecek. Sürpriz görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.