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Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 15:09
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz bu hafta da farklı yaşamlara konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Engincan Çelik ve Özden Kul'un görüntüleriyle...
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Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
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