Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi

Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz bu hafta da farklı yaşamlara konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Engincan Çelik ve Özden Kul'un görüntüleriyle...

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