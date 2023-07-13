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Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?

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Giriş: 13.07.2023 11:59
Yıllardır babadan oğula geçen miras mesleğin ürünüdür "Sürmene bıçakları"...  Namını duymayan yok da diyebiliriz. Büyük bir emek ve ince işçilik var ortada. Arkadaşlarımız Ttrabzon'da ustasının yanındaydı. Ünü sırınırları aşan o sürmene bıçakları bakın nasıl yapılıyor...
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Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?
Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?
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