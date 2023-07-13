Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?

Yıllardır babadan oğula geçen miras mesleğin ürünüdür "Sürmene bıçakları"... Namını duymayan yok da diyebiliriz. Büyük bir emek ve ince işçilik var ortada. Arkadaşlarımız Ttrabzon'da ustasının yanındaydı. Ünü sırınırları aşan o sürmene bıçakları bakın nasıl yapılıyor...

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