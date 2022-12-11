Suriye'nin kuzeyindeki 2 bölgede saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.