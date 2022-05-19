19 Mayıs 2022, Perşembe
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Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.