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Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2022 14:12
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye’nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!
Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!
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